В Саратове вандалы изрисовали памятник Героям фронта и тыла
Сегодня, 4 июня, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о вандалах, которые изрисовали памятник Героям фронта и тыла.
- Поручаю незамедлительно устранить последствия действий хулиганов профильным службам.
Прошу правоохранительные органы разобраться в инциденте и найти виновных, ведь там есть камеры видеонаблюдения, и наказать по всей строгости закона! — написал глава города.
Об инциденте ему сообщил активист Александр Бернадский.
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ИСТОЧНИК KP.RU