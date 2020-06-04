Саратовская прокуратура обнаружила в интернете три сайта по продаже поддельных прав
Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила в интернете три сайта, где рассказывали о продаже поддельных прав и ценах на такие документы.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, зайти на интернет-ресурс мог любой желающий, без регистрации.
Прокуратура направила иск в суд о признании информации запрещенной, эти требования удовлетворены.
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ИСТОЧНИК KP.RU