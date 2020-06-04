Для работ «Т Плюс» в Саратове вырубили зеленые насаждения

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:20:28+03:00

В Саратове вырубают зеленые насаждения при перекладке трубопровода. Скриншот из видео

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Саратовцы сегодня, 4 июня, пожаловались, что в городе избавляются от зеленых насаждений при перекладке трубопровода.

- На углу Зарубина и Чапаева рабочие вырубили большую часть палисадника из-за того, что он им помешал вести работы, — написала пользовательница по имени Анна в группе одного из мессенджеров.

На видео, опубликованном местной жительницей, видно, как рабочие срезают зеленые насаждения, а после складывают их в грузовик.

Напомним, на улице Зарубина с 1 июня работы ведет компания «Т Плюс». В пресс-службе предприятия «КП-Саратов» рассказали, что опиловку кустарников действительно ведет их подрядная организация.

- Были убраны только те ветви, которые мешали проезду техники. Все работы согласованы с муниципалитетом, — отметили в пресс-службе.

Также они пообещали, что подрядчик после реконструкции трубопровода высадит новые саженцы на улице Зарубина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783082" frameborder="0"></iframe> В Саратове вырубают зеленые насаждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU