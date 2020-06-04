Для работ «Т Плюс» в Саратове вырубили зеленые насаждения
Саратовцы сегодня, 4 июня, пожаловались, что в городе избавляются от зеленых насаждений при перекладке трубопровода.
- На углу Зарубина и Чапаева рабочие вырубили большую часть палисадника из-за того, что он им помешал вести работы, — написала пользовательница по имени Анна в группе одного из мессенджеров.
На видео, опубликованном местной жительницей, видно, как рабочие срезают зеленые насаждения, а после складывают их в грузовик.
Напомним, на улице Зарубина с 1 июня работы ведет компания «Т Плюс». В пресс-службе предприятия «КП-Саратов» рассказали, что опиловку кустарников действительно ведет их подрядная организация.
- Были убраны только те ветви, которые мешали проезду техники. Все работы согласованы с муниципалитетом, — отметили в пресс-службе.
Также они пообещали, что подрядчик после реконструкции трубопровода высадит новые саженцы на улице Зарубина.
В Саратове вырубают зеленые насаждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU