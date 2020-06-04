Восемь пожарных тушили квартиру в пятиэтажке в Балашове
ЧП случилось на Советской улице
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Сегодня, 4 июня, в 3:46 восемь пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в пятиэтажке на Советской улице в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации.
Возгорание ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU