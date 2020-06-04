В Саратове адвокату дали «взятку» почти миллионом поддельных рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:41:45+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, в котором подозревают адвоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый зарегистрирован в реестре адвокатов.

Следствие считает, что ранее полиция направила в суд уголовное дело. После этого, в апреле 2020 года, к подсудимому обратился адвокат, который убедил его, что имеет связи и может помочь избежать лишения свободы.

Для этого ему потребовался миллион рублей, который он якобы передаст некоторым должностным лицам. Подсудимый сперва согласился, но позже сообщил об этом правоохранителям.

Передача 970 тыс. рублей произошла 21 мая в помещении филиала коллегии адвокатов. Причем только 50 тыс. из них были настоящими банкнотами, а остальное — муляжами. После этого адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU