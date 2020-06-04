2020-06-04T12:41:45+03:00
Происшествия

В Саратове адвокату дали «взятку» почти миллионом поддельных рублей

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, в котором подозревают адвоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый зарегистрирован в реестре адвокатов.

Следствие считает, что ранее полиция направила в суд уголовное дело. После этого, в апреле 2020 года, к подсудимому обратился адвокат, который убедил его, что имеет связи и может помочь избежать лишения свободы.

Для этого ему потребовался миллион рублей, который он якобы передаст некоторым должностным лицам. Подсудимый сперва согласился, но позже сообщил об этом правоохранителям.

Передача 970 тыс. рублей произошла 21 мая в помещении филиала коллегии адвокатов. Причем только 50 тыс. из них были настоящими банкнотами, а остальное — муляжами. После этого адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь пожарных тушили квартиру в пятиэтажке в Балашове
В Саратове пропал восьмилетний ребенок
Прекращены поиски пропавшей в лесу в Вольске пенсионерки
В Саратове адвокату дали «взятку» почти миллионом поддельных рублей
Прокуратура начала проверку МУПП «Саратовгорэлектротранс»
Пьяный житель Огородной решил «взорвать» дом в центре Саратова
Михаил Исаев потребовал срочно разобраться в ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс»
Федеральный штаб изменил данные о количестве заболевших коронавирусом в Саратовской области
СГЮА успешно прошла проверку Рособрнадзора
Гендиректор «Саратовгорэлектротранс» считает своих сотрудников «марионетками»
Продолжается прием заявок на Кубок по менеджменту «Управляй!» РАНХиГС
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
Житель Вольска потерпел неудачу в убийстве супругов