В Саратове пропал восьмилетний ребенок

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:40:49+03:00

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В Саратове ищут пропавшего восьмилетнего ребенка.

Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», Дмитрий Фатин вчера, 3 июня, в Солнечном ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие.

На момент пропажи ребенок был одет в темно-синюю олимпийку, серо-коричневую футболку, темные штаны, темные кроссовки на белой подошве.

Если вы видели мальчика, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU