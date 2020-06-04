В Саратове пропал восьмилетний ребенок
В Саратове ищут пропавшего восьмилетнего ребенка.
Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», Дмитрий Фатин вчера, 3 июня, в Солнечном ушел в неизвестном направлении.
Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие.
На момент пропажи ребенок был одет в темно-синюю олимпийку, серо-коричневую футболку, темные штаны, темные кроссовки на белой подошве.
Если вы видели мальчика, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU