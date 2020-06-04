Прекращены поиски пропавшей в лесу в Вольске пенсионерки

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:34:02+03:00

Барышникову Галину объявили в розыск сегодня

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Поиски пропавшей в вольском лесу 81-летней женщины прекращены.

- Найдена, жива Барышникова (Носова) Галина Федоровна, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, старушка вчера, 3 июня, отправилась за грибами в лес и пропала. Ее поиски объявляли сегодня днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU