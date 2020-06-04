Прекращены поиски пропавшей в лесу в Вольске пенсионерки
Барышникову Галину объявили в розыск сегодня
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Поиски пропавшей в вольском лесу 81-летней женщины прекращены.
- Найдена, жива Барышникова (Носова) Галина Федоровна, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Напомним, старушка вчера, 3 июня, отправилась за грибами в лес и пропала. Ее поиски объявляли сегодня днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU