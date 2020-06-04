2020-06-04T10:51:22+03:00
Происшествия

В Саратовской области задержаны мошенники, которые присылали клиентам хлам вместо телефонов

Номера клиентов блокировались для того, чтобы те не могли пожаловаться
Дарья Вострикова
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Полицейские вместе с росгвардейцами в Москве и Саратовской области задержали 29 человек, которые подозреваются в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже телефонов. Заказы отправлялись наложенным платежом.

При получении клиенты из регионов РФ вскрывали посылку и обнаруживали, что вместо гаджета им отправили предметы, которые даже не имеют материальной ценности. Пожаловаться они не могли, потому что лжепродавцы блокировали их номера телефонов.

Правоохранители поймали двух предполагаемых организаторов, руководителей и сотрудников колл-центров. Четверо заключены под стражу, один отправлен под домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде.

Во время обысков у них изъяли 5 млн рублей, ювелирные украшения, автомобили, несколько десятков компьютерной техники и мобильных телефонов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела.

Злоумышленники могут быть причастны к более 500 эпизодам противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается.

Сотрудники полиции задержали мошенников на рынке интернет-торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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