Мужчина до смерти забил под Саратовом односельчанина за просьбу закурить

4 Июнь 2020 2020-06-03T21:48:50+03:00

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В Базарном Карабулаке мужчина убил человека за просьбу закурить.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд вынес приговор — 8,5 лет в колонии строгого режима.

Преступление было совершено вечером 7 февраля в селе Большая Чечуйка. 52-летний мужчина попросил у 42-летнего дать закурить. Тот грубо отказал, что привело к ссоре и драке.

Младший избил старшего по голове. Тот был госпитализирован, но вскоре скончался.

Суд признал 42-летнего мужчину виновным.

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ИСТОЧНИК KP.RU