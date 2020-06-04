Мужчина до смерти забил под Саратовом односельчанина за просьбу закурить
В Базарном Карабулаке мужчина убил человека за просьбу закурить.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд вынес приговор — 8,5 лет в колонии строгого режима.
Преступление было совершено вечером 7 февраля в селе Большая Чечуйка. 52-летний мужчина попросил у 42-летнего дать закурить. Тот грубо отказал, что привело к ссоре и драке.
Младший избил старшего по голове. Тот был госпитализирован, но вскоре скончался.
Суд признал 42-летнего мужчину виновным.
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ИСТОЧНИК KP.RU