2020-06-03T21:43:08+03:00
Происшествия

Подростка будут судить за смерть мужчины в драке в Дубках

16-летний парень руками и ногами забил 39-летнего мужчину
Екатерина Семенова
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Подросток оказался на скамье подсудимых. Фото СУ СКР по Саратовской областиПодросток оказался на скамье подсудимых. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове будут судить 16-летнего парня, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 11 марта на улице Центральная поселка Дубки.

Там собрались две компании. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Установлено, что 16-летний парень избил 39-летнего кулаком по голове, а также ногами по туловищу. Приятель потерпевшего сумел разнять дерущихся и увести своего друга. Однако тот скончался в подъезде дома. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота.

Подросток свою вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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