2020-06-03T19:37:47+03:00
Происшествия

В Кировском районе Саратова в ДТП погиб один человек и пострадали трое

Столкнулись Lada Vesta и Hyundai [видео]
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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В Кировском районе Саратова сегодня вечером, 3 июня, произошла смертельная авария.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

- В 18:35 у дома №1 по 6-му Песочному тупику 45-летний водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Hyundai, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

Мужчина за рулем отечественного авто скончался на месте. В иномарке пострадали трое: 31-летняя женщина, водитель и девятилетний ребенок. Их госпитализировали.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

В Кировском районе Саратова произошла авария.Видео из соцсетей. Автор: Eugene Haritonov

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ИСТОЧНИК KP.RU

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