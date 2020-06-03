В Кировском районе Саратова в ДТП погиб один человек и пострадали трое
В Кировском районе Саратова сегодня вечером, 3 июня, произошла смертельная авария.
Фото городской Госавтоинспекции
- В 18:35 у дома №1 по 6-му Песочному тупику 45-летний водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Hyundai, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Фото городской Госавтоинспекции
Мужчина за рулем отечественного авто скончался на месте. В иномарке пострадали трое: 31-летняя женщина, водитель и девятилетний ребенок. Их госпитализировали.
Фото городской Госавтоинспекции
В Кировском районе Саратова произошла авария.Видео из соцсетей. Автор: Eugene Haritonov
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ИСТОЧНИК KP.RU