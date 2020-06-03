В Кировском районе Саратова в ДТП погиб один человек и пострадали трое

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:37:47+03:00

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В Кировском районе Саратова сегодня вечером, 3 июня, произошла смертельная авария.

Фото городской Госавтоинспекции

- В 18:35 у дома №1 по 6-му Песочному тупику 45-летний водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Hyundai, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской Госавтоинспекции

Мужчина за рулем отечественного авто скончался на месте. В иномарке пострадали трое: 31-летняя женщина, водитель и девятилетний ребенок. Их госпитализировали.

Фото городской Госавтоинспекции

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782959" frameborder="0"></iframe> В Кировском районе Саратова произошла авария.Видео из соцсетей. Автор: Eugene Haritonov

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ИСТОЧНИК KP.RU