МЧС предупреждает жителей области о сильном ветре, дожде и грозах
В Саратовской области сегодня днем, 4 июня, ожидается кратковременный дождь, а кое-где и ливни, а также гроза.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с запада со скоростью 6–11 м/с и может усилиться до 15–20 м/с при порывах. Температура поднимется до +22…+27 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В облцентре при этом днем не обещают существенных осадков. Ветер усилится до 6–11 м/с. Температура поднимется до +23…+25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU