МЧС предупреждает жителей области о сильном ветре, дожде и грозах

4 Июнь 2020 2020-06-03T16:31:49+03:00

В Саратове при этом днем не обещают существенных осадков

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В Саратовской области сегодня днем, 4 июня, ожидается кратковременный дождь, а кое-где и ливни, а также гроза.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с запада со скоростью 6–11 м/с и может усилиться до 15–20 м/с при порывах. Температура поднимется до +22…+27 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В облцентре при этом днем не обещают существенных осадков. Ветер усилится до 6–11 м/с. Температура поднимется до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU