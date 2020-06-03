Миссия невыполнима: пьяный саратовец проиграл в сражении с закрывшейся дверью подъезда

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:04:43+03:00

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В Заводском районе Саратова злоумышленник разбил окно многоэтажного дома.

Потерпевшая обратилась в программу «Безопасный дом» за видео.

Оказалось, что в пять часов утра 26 мая из подъезда дома на 4-м проезде Чернышевского, 6 выбежал мужчина. Он был полуодет и по виду не совсем трезв.

Сразу после этого он захотел вернуться, но дверь уже закрылась. Мужчина отломал у дерева сук, схватил булыжник и направился к дому с явным намерением разбить окно. Хотя этот факт не попал на видео.

Потом он вернулся к подъезду, но попасть в дом ему все равно не удалось.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782876" frameborder="0"></iframe> В Саратове пьяный сосед разбил булыжником окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU