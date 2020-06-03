Миссия невыполнима: пьяный саратовец проиграл в сражении с закрывшейся дверью подъезда
В Заводском районе Саратова злоумышленник разбил окно многоэтажного дома.
Потерпевшая обратилась в программу «Безопасный дом» за видео.
Оказалось, что в пять часов утра 26 мая из подъезда дома на 4-м проезде Чернышевского, 6 выбежал мужчина. Он был полуодет и по виду не совсем трезв.
Сразу после этого он захотел вернуться, но дверь уже закрылась. Мужчина отломал у дерева сук, схватил булыжник и направился к дому с явным намерением разбить окно. Хотя этот факт не попал на видео.
Потом он вернулся к подъезду, но попасть в дом ему все равно не удалось.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
В Саратове пьяный сосед разбил булыжником окно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU