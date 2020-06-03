2020-06-03T17:04:43+03:00
Происшествия

Миссия невыполнима: пьяный саратовец проиграл в сражении с закрывшейся дверью подъезда

Мужчина безуспешно пытался попасть домой и даже разбил окно [видео]
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Кадр из видео "Безопасного дома"Кадр из видео "Безопасного дома"
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В Заводском районе Саратова злоумышленник разбил окно многоэтажного дома.

Потерпевшая обратилась в программу «Безопасный дом» за видео.

Оказалось, что в пять часов утра 26 мая из подъезда дома на 4-м проезде Чернышевского, 6 выбежал мужчина. Он был полуодет и по виду не совсем трезв.

Сразу после этого он захотел вернуться, но дверь уже закрылась. Мужчина отломал у дерева сук, схватил булыжник и направился к дому с явным намерением разбить окно. Хотя этот факт не попал на видео.

Потом он вернулся к подъезду, но попасть в дом ему все равно не удалось.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

В Саратове пьяный сосед разбил булыжником окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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