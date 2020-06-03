Почему отказали в выплатах на ребенка: Пенсионный фонд в Саратове пояснил причины отказа

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:38:11+03:00

Почему могут отказать в выплате 10 тыс. рублей на детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выплаты на детей от 3 до 16 лет получают не все желающие

Изменить размер текста: A A

Отделение Пенсионного фонда России в Саратовской области подготовило информацию о том, кому откажут в единовременной выплате 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Откажут в выплате, если заявитель и ребенок не имеют российского гражданства, либо проживают за рубежом, а также если заявитель ранее был лишен родительских прав.

Не сможет получить выплату родитель, если допущены ошибки в данных о ребенке: фамилии или имени, дате рождения, СНИЛСе, некорректные сведения о записи в свидетельстве о рождении.

Есть случаи повторной подачи заявки на получение единовременной выплаты – таким заявителям тоже откажут.

Не получит денег заявитель, который напутал и передал неверные банковские реквизиты для перечисления.

При этом, если детей несколько, и выплата пришла только на одного, то необходимо уточнить, на кого именно из детей выплата не поступила. Сделать это можно по телефонам горячей линии в управлении ПФР по месту прописки заявителя.

Также получить консультацию по выплатам в Саратовской области можно дистанционно через онлайн-чат Пенсионного фонда России https://online.pfrf.ru/.

За 1 и 2 июня единовременные выплаты в Саратовской области получили более 186 тыс. семей на 257 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Региональным отделением ПФР на это перечислено 2 млрд 576 млн рублей.

Напомним, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU