2020-06-03T10:49:27+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионерка случайно убила сожителя бутылкой

Она ударила его по голове и порезала шею
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова местную жительницу заподозрили в убийстве по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 64-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 4 апреля она с 50-летним сожителем находились у себя дома. Там они поссорились, и женщина ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове. Осколком ему порезало шею, и пострадавший потерял много крови.

Мужчина был госпитализирован, но умер через 20 дней.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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