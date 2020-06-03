В Саратове пенсионерка случайно убила сожителя бутылкой
В Волжском районе Саратова местную жительницу заподозрили в убийстве по неосторожности.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 64-летней женщины возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что вечером 4 апреля она с 50-летним сожителем находились у себя дома. Там они поссорились, и женщина ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове. Осколком ему порезало шею, и пострадавший потерял много крови.
Мужчина был госпитализирован, но умер через 20 дней.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU