В Саратове пенсионерка случайно убила сожителя бутылкой

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:49:27+03:00

Она ударила его по голове и порезала шею

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова местную жительницу заподозрили в убийстве по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 64-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 4 апреля она с 50-летним сожителем находились у себя дома. Там они поссорились, и женщина ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове. Осколком ему порезало шею, и пострадавший потерял много крови.

Мужчина был госпитализирован, но умер через 20 дней.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU