Володин: Мы сделаем все для повышения престижа работы на скорой помощи

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:16:01+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о ситуации со скорой помощью в Саратове.

Его видеообращение опубликовано в группе сторонников спикера ГД в соцсети Instagram.

Вячеслав Володин напомнил, что в регионе существовала проблема нехватки машин скорой помощи. Он сообщил, что сейчас уже поступили автомобили категорий «С». Десять — в Саратов, пять — в Энгельс, четыре — в Балаково, по два — в Балашов и Вольск. Также два получил Центр медицины катастроф. Итого 25 единиц.

Ожидается поступление 24 машин категории «В» на базе «Газели». Их планируется приобрести за счет привлеченных источников. По словам Вячеслава Володина, они начнут поступать с 16 июня и до 1 июля придут на Саратовскую городскую станцию скорой помощи, что позволит полностью закрыть потребность областного центра.

- Дальше уже будем решать вопрос оснащения автомобилями категории «В» и районных наших станций скорой помощи в других городах и районах Саратовской области, — отметил Володин.

Он также обратил внимание на кадровый вопрос.

- Нам крайне важно укомплектовать медицинскими кадрами станции скорой помощи. В первую очередь, врачами, потому что без врачей у нас не могут работать бригады, особенно на таких автомобилях, которые укомплектованы высокотехнологичным оборудованием. Это автомобили категории «С». Бригады, где обязательно должен быть врач, — подчеркнул председатель Госдумы.

Сейчас в Саратове нехватка врачей на станции скорой помощи составляет 32%, в районах области — еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782838" frameborder="0"></iframe> Володин о ситуации со скорой помощью в Саратове.

- В этой связи хочу обратиться к тем, кто заканчивает срок обучения в нашем медицинском университете в городе Саратове. Мы сделаем все, для того чтобы была престижной работа на «скорой». Поэтому вы подумайте. Если у вас есть желание посвятить себя работе врача на станции скорой помощи, сделайте свой выбор, не пожалеете. В этом году начнем строительство домов служебного жилья для врачей скорой помощи города Саратова, на будущий год это жилье будет готово. Те, кто придет на работу на станцию скорой помощи в город Саратов в этом году, на будущий год, будут в конце года следующего этим жильем обеспечены. И, конечно, эта работа продолжится для того, чтобы такие же решения были в отношении станций скорой помощи и в Энгельсе, и в Балакове, и в Вольске, и в Балашове, и в других районах Саратовской области. Разговор этот давно назрел, но учитывая, что воз и поныне там, еще раз хочу здесь слова сказать, если хотите, не очень приятные тем, кто отвечает в области и за здравоохранение, и в целом за организацию работы оказания скорой помощи и качественных услуг медицинских, правительству Саратовской области. Нам крайне важно этот вопрос решить. Со своей стороны, сделаю все от меня зависящее, чтобы эта проблема решилась, как можно быстрее. И если у вас нет средств на это, давайте мы их найдем. Найдем либо как благотворительные, или средства инвестиционные, привлеченные. Но в любом случае проблему нам надо решать. В конце концов, людям без разницы, какой источник, главное, чтобы скорая помощь вовремя приезжала, чтобы были оказаны услуги. Поэтому вот такое отношение к этой проблеме считаю недопустимым и сделаю, со своей стороны, все, чтобы ситуация стала меняться как можно быстрее. Спасибо. Не болейте, — заявил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU