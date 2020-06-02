Валерий Радаев: Поручаю донести до населения, какие санитарные правила будут действовать в день голосования за изменения в Конституцию
С подготовки к голосованию по изменениям в Конституцию начал заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 2 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Он напомнил, что 1 июля объявлено нерабочим днем. Также подчеркнул, что требуется организовать голосование исходя из главного приоритета — заботы о здоровье граждан.
- Поручаю правительству Саратовской области совместно с облизбиркомом, муниципалитетами и Роспотребнадзором приступить к подготовке процедуры голосования, начать разъяснительную работу среди населения. У граждан должна быть ясность, как пройдет голосование, какие санитарные правила будут действовать. Просил бы комплексно подойти к подготовке, — поручил Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU