Валерий Радаев: Поручаю донести до населения, какие санитарные правила будут действовать в день голосования за изменения в Конституцию

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:44:05+03:00

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С подготовки к голосованию по изменениям в Конституцию начал заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 2 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он напомнил, что 1 июля объявлено нерабочим днем. Также подчеркнул, что требуется организовать голосование исходя из главного приоритета — заботы о здоровье граждан.

- Поручаю правительству Саратовской области совместно с облизбиркомом, муниципалитетами и Роспотребнадзором приступить к подготовке процедуры голосования, начать разъяснительную работу среди населения. У граждан должна быть ясность, как пройдет голосование, какие санитарные правила будут действовать. Просил бы комплексно подойти к подготовке, — поручил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU