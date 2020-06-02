В Саратове СКР начал проверку гибели упавшего с девятого этажа ребенка

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:29:11+03:00

Ребенок упал с девятого этажа дома на Пензенской. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту падения ребенка из окна.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в Заводском районе.

По предварительной версии, днем 2 июня из окна на девятом этаже дома по улице Пензенская упал двухлетний ребенок. Малыш скончался на месте.

Следователи осматривают место происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU