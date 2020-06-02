«СЭПО-ЗЭМ» планирует возобновить холодильников «Саратов»

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:42:30+03:00

Однако сроки не называются

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В Саратове планируют возобновить производство холодильников на заводе «СЭПО-ЗЭМ».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, предприятие разрабатывает соответствующие планы. Однако конкретные сроки не называются.

В связи с ограничительными мероприятиями работа магазинов бытовой техники была приостановлена, что привело к резкому падению продаж холодильников. Однако сейчас ситуация начинает выравниваться. Со складов началась отгрузка уже произведенной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU