«СЭПО-ЗЭМ» планирует возобновить холодильников «Саратов»
В Саратове планируют возобновить производство холодильников на заводе «СЭПО-ЗЭМ».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, предприятие разрабатывает соответствующие планы. Однако конкретные сроки не называются.
В связи с ограничительными мероприятиями работа магазинов бытовой техники была приостановлена, что привело к резкому падению продаж холодильников. Однако сейчас ситуация начинает выравниваться. Со складов началась отгрузка уже произведенной продукции.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU