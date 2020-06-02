В Саратове из окна девятого этажа насмерть упал ребенок
В Заводском районе Саратова сегодня, 2 июня, из окна девятого этажа насмерть упал ребенок.
- Трагедия случилась на улице Пензенская. Погиб ребенок возрастом чуть менее трех лет. На месте работала сильная бригада медиков «скорой», а также реанимационная группа облспаса, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
По предварительным данным, малыш выпал, облокотившись на москитную сетку.
Москитная сетка не выдержала. Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU