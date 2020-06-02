2020-06-02T19:10:28+03:00
Происшествия

В Саратове из окна девятого этажа насмерть упал ребенок

Он облокотился на москитную сетку
Ольга Симонова
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Ребенок погиб на месте. Фото Саратовской областной службы спасенияРебенок погиб на месте. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Заводском районе Саратова сегодня, 2 июня, из окна девятого этажа насмерть упал ребенок.

- Трагедия случилась на улице Пензенская. Погиб ребенок возрастом чуть менее трех лет. На месте работала сильная бригада медиков «скорой», а также реанимационная группа облспаса, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

По предварительным данным, малыш выпал, облокотившись на москитную сетку.

Москитная сетка не выдержала. Фото Саратовской областной службы спасения

Москитная сетка не выдержала. Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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