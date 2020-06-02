МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре
Непогода будет завтра днем
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Завтра, 3 июня, в Саратовской области местами ожидается ливень и гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, при этом порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Отмечается, что до этого времени в Левобережье будет сохраняться высокая пожароопасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU