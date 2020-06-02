В Саратове парень за рулем «десятки» сбил стоявшего на дороге мальчика

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:11:26+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 2 июня, под колеса ВАЗ-2110 попал ребенок.

- В 15:00 напротив дома №70е по улице Лебедева-Кумача 21-летний водитель наехал на 12-летнего мальчика, который находился на проезжей части без сопровождения взрослых, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Ребенка доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU