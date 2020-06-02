Подъем затонувшего буксира у Саратова можно увидеть онлайн

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:00:40+03:00

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Следить за подъемом затонувшего буксира в районе будущего пляжа в Саратове можно онлайн.

Об этом сообщают сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на своей странице в Instagram.

Специально из Волгограда прибыл кран, который способен взять до 150 тонн груза. Работы уже начались: корпус буксира зацепили тросами, сперва будут поднята носовая часть, потом корма

Продолжается и строительство пляжа — укрепляется берег, рабочие заняты выносом коллектора.

Напомним, именно Вячеслав Володин предложил обустроить в черте Саратова пляж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782735" frameborder="0"></iframe> Начались работы по подъему буксира в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU