Подъем затонувшего буксира у Саратова можно увидеть онлайн
Следить за подъемом затонувшего буксира в районе будущего пляжа в Саратове можно онлайн.
Об этом сообщают сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на своей странице в Instagram.
Специально из Волгограда прибыл кран, который способен взять до 150 тонн груза. Работы уже начались: корпус буксира зацепили тросами, сперва будут поднята носовая часть, потом корма
Продолжается и строительство пляжа — укрепляется берег, рабочие заняты выносом коллектора.
Напомним, именно Вячеслав Володин предложил обустроить в черте Саратова пляж.
Начались работы по подъему буксира в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU