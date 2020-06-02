2020-06-02T15:36:03+03:00
Происшествия

Лесничего из Духовницкого района оштрафовали на два млн рублей

Он потребовал взятку за незаконную рубку леса
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Духовницком районе Саратовской области мастера леса одного из лесничеств признали виновным в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о крупном размере.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года лесничий выявил незаконную вырубку деревьев сотрудниками одного из предприятий. Однако, вместо того, чтобы пресечь браконьерство, он потребовал у главного инженера организации 250 тыс. рублей.

Главный инженер сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. 15 ноября он передал мастеру леса 100 тыс. рублей, после чего последнего задержали сотрудники УФСБ региона.

Свою вину лесничий признал и раскаялся. Суд оштрафовал его на два млн рублей, а также лишил права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре
В Саратове парень за рулем «десятки» сбил стоявшего на дороге мальчика
Подъем затонувшего буксира у Саратова можно увидеть онлайн
КВС подготовлены 9 тысяч исков в отношении неплательщиков
Лесничего из Духовницкого района оштрафовали на два млн рублей
Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский пожертвовал 2,7 млн рублей врачам
У новой набережной Саратова поднимают затопленный на глубине 7 метров паровой буксир
Семь проектов из Саратовской области будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе по благоустройству городов
Директор Балаковской АЭС поздравил коллектив с семнадцатой победой в корпоративном конкурсе «Лучшая АЭС России»
«Не ждите морозов и сумасшедшей жары»: синоптики рассказали о погоде на июнь в Саратове
В части Заводского района в Саратове отключили воду
В Базарном Карабулаке за убийство пенсионерки задержан ее внук
Замглавы администрации Энгельса Валерий Васильев уволился