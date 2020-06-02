Лесничего из Духовницкого района оштрафовали на два млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:36:03+03:00

Он потребовал взятку за незаконную рубку леса

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В Духовницком районе Саратовской области мастера леса одного из лесничеств признали виновным в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о крупном размере.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года лесничий выявил незаконную вырубку деревьев сотрудниками одного из предприятий. Однако, вместо того, чтобы пресечь браконьерство, он потребовал у главного инженера организации 250 тыс. рублей.

Главный инженер сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. 15 ноября он передал мастеру леса 100 тыс. рублей, после чего последнего задержали сотрудники УФСБ региона.

Свою вину лесничий признал и раскаялся. Суд оштрафовал его на два млн рублей, а также лишил права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU