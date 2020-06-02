2020-06-02T15:12:41+03:00
Общество

Семь проектов из Саратовской области будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе по благоустройству городов

Всего было представлено десять проектов
Екатерина Семенова
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Проект из Хвалынска «Улица художника»Проект из Хвалынска «Улица художника»
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Населенные пункты Саратовской области будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе.

На минувшей неделе в правительстве области состоялась презентация проектов создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Все они созданы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Всего было рассмотрено десять заявок в трех номинациях: «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек», «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» и «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».

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Комиссия в составе представителей органов власти, политических деятелей и общественных организаций в итоге отобрала семь проектов.

Это:

- «Центральный парк Калининска»,

- «Ветер степей» Красного Кута,

- «Улица художника» Хвалынска,

- «Ландшафтный парк «Козий парк» в пойме реки Голый камыш города Красноармейска»,

- «Хлебная пристань» Маркса,

- «СтОит как чугунный мост» Петровска,

- «Большой, как солнце в квадрате» Балашова.

- С 2018 года у нас появилась еще одна возможность для благоустройства территорий населенных пунктов с привлечением федерального бюджета: участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, — отметил зампред правительства Роман Бусаргин.

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Ранее в конкурсе уже одерживали победу представители Саратовской области. В 2018 году премию получили проекты из Балашова и Хвалынска. В 2019 — из Ершова. А в 2020 — из Пугачева и Вольска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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