Семь проектов из Саратовской области будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе по благоустройству городов
Населенные пункты Саратовской области будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе.
На минувшей неделе в правительстве области состоялась презентация проектов создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Все они созданы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Всего было рассмотрено десять заявок в трех номинациях: «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек», «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» и «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».
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Комиссия в составе представителей органов власти, политических деятелей и общественных организаций в итоге отобрала семь проектов.
Это:
- «Центральный парк Калининска»,
- «Ветер степей» Красного Кута,
- «Улица художника» Хвалынска,
- «Ландшафтный парк «Козий парк» в пойме реки Голый камыш города Красноармейска»,
- «Хлебная пристань» Маркса,
- «СтОит как чугунный мост» Петровска,
- «Большой, как солнце в квадрате» Балашова.
- С 2018 года у нас появилась еще одна возможность для благоустройства территорий населенных пунктов с привлечением федерального бюджета: участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, — отметил зампред правительства Роман Бусаргин.
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Ранее в конкурсе уже одерживали победу представители Саратовской области. В 2018 году премию получили проекты из Балашова и Хвалынска. В 2019 — из Ершова. А в 2020 — из Пугачева и Вольска.
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ИСТОЧНИК KP.RU