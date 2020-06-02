«Не ждите морозов и сумасшедшей жары»: синоптики рассказали о погоде на июнь в Саратове

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:51:30+03:00

К выходным вода в Волге может прогреться до нужной температуры для начала купального сезона

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Для жителей Саратова и области июнь обещает быть комфортным и приятным месяцем.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло, на неделе в регионе будет неустойчивая погода. Два фронта — с Украины и Кавказских республик — добавят гроз и ливней. В основном это коснется районов Правобережья, которые граничат с Тамбовской, Воронежской областями, юго-восточной части региона на границе с Волгоградской областью.

А также в районах, граничащих с Волгой, еще в Марксовском, Романовском и Балашовском.

Расписание дождей таково: с утра, днем перерыв, а после 16:00 и до середины ночи снова.

Столбик термометра ночью опустится до 12-17 градусов тепла, в Саратове — до 15-17 градусов, днем в правобережных районах воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, в Заволжье — до 27-32 градусов.

В областном центре ближайшие сутки будут жаркими: 27-29 градусов тепла, а потом всего лишь 21-24.

В целом температура близка к климатической норме, в Левобережье есть даже небольшое превышение — на 1,5-3 градуса.

Светлана Цветайло отметила, что будут периоды и холодных вторжений. Этот год, как и 2019, подарил жителям региона частую смену погодных условий, но морозов не будет, как и сумасшедшей жары.

Выпадет 79% осадков от климатической нормы, по прогнозу первая декада месяца богата на них, значит, есть вероятность, что во второй половине будет сухо.

Вода в Волге уже прогрелась до 16,4 градуса, а вчера была 15,8. При таких темпах уже к выходным будет 18 градусов. Это достаточная температура для купания, однако, неизвестно, как можно будет отдохнуть на пляже в условиях самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU