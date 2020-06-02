В части Заводского района в Саратове отключили воду

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:27:49+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 2 июня, произошло отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения не будет ориентировочно до 20:00.

В список отключенных попали поселки Князевка, Крекинг, Тепличный, Калашниково, ОПХ «Саратовское», а также жилые дома, находящиеся в обслуживании ООО «Дружба» в поселке Комсомольский и частные дома там же.

К тому же в зоне отключения находятся улицы: Прудная, 1–4-й Прудные проезды, 1 и 2-й Мало-Приморский проезды, Волгодонская, Новокрекингская, 1 и 2-й проезды Энергетиков, Южно-Зеленая, Азина, Брянская, Санаторный проезд, Хомяковой, Заречная, 1 и 2-й Акмолинский проезды, 1-й Совхозный проезд, 5, 2-й Совхозный проезд, 36а, 1-й Тульский проезд, 1 и 3-й Тепличный проезд, Химическая, Тульская, Минская, 1 и 2, Больничный проезд, 6, Парковая, 44/46, 51, Азовская, 15, Маркина, 17/39, Комсомольская, 1, 3Б, 5, проспект Энтузиастов, 90, 102, Васильковская, 1, Амурская, Лесная и Школьная в селе Березина Речка.

Такие меры пришлось принять в связи с ремонтом водопровода на 3-м Крекингском проезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU