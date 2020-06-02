В Базарном Карабулаке за убийство пенсионерки задержан ее внук
В Базарном Карабулаке Саратовской области задержан 28-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве своей бабушки.
Тело 78-летней женщины 15 апреля нашла почтальон. На место прибыли правоохранители и эксперты. Было установлено, что у погибшей перелом костей лица.
Было возбуждено уголовное дело. Задержан внук погибшей. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU