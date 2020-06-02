В Базарном Карабулаке за убийство пенсионерки задержан ее внук

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:23:03+03:00

В убийстве 78-летней женщины подозревают ее внука. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Базарном Карабулаке Саратовской области задержан 28-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве своей бабушки.

Тело 78-летней женщины 15 апреля нашла почтальон. На место прибыли правоохранители и эксперты. Было установлено, что у погибшей перелом костей лица.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан внук погибшей. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU