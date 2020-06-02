2020-06-02T14:13:50+03:00
Общество

Замглавы администрации Энгельса Валерий Васильев уволился

Он ушел по собственному желанию
Екатерина Семенова
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В администрации Энгельсского района произошли кадровые изменения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, уволен замглавы по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Валерий Васильев.

Заявление он написал 1 июня по собственному желанию.

Вместо него со 2 июня на должность назначен Владимир Попеко.

Напомним, Валерий Васильев пришел в Энгельсскую администрацию в июле 2019 года, после того, как ее возглавил Дмитрий Тепин. С его уходом и он покинул пост. Владимир Попеко ранее возглавлял местный МУП «Энгельс-Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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