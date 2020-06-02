Мошенники в соцсетях выманили у жительниц Саратова 15 тыс. рублей
Еще две жительницы Саратова стали жертвами мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 26-летняя девушка получила в соцсетях сообщение, что ей положен денежный бонус от банка. Нужно было только сообщить данные своей карты, что гражданка и сделала. Однако после этого вместо обещанных средств она лишилась почти 5 тыс. рублей.
На подобную схему попалась и 60-летняя женщина. Мошенники взломали страничку ее знакомой и написали женщине о положенной выплате в 2 тыс. рублей как пенсионеру. Для этого тоже нужно было только рассказать данные карты и коды из СМС, которые придут на телефон. Выполнив эти требования, горожанка лишилась свыше 10 тыс. рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU