2020-06-02T13:05:39+03:00
Происшествия

Мошенники в соцсетях выманили у жительниц Саратова 15 тыс. рублей

Женщинам пообещали «легкие деньги»
Дарья Вострикова
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Еще две жительницы Саратова стали жертвами мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 26-летняя девушка получила в соцсетях сообщение, что ей положен денежный бонус от банка. Нужно было только сообщить данные своей карты, что гражданка и сделала. Однако после этого вместо обещанных средств она лишилась почти 5 тыс. рублей.

На подобную схему попалась и 60-летняя женщина. Мошенники взломали страничку ее знакомой и написали женщине о положенной выплате в 2 тыс. рублей как пенсионеру. Для этого тоже нужно было только рассказать данные карты и коды из СМС, которые придут на телефон. Выполнив эти требования, горожанка лишилась свыше 10 тыс. рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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