Саратовские приставы списали со счета должника 150 тыс. рублей
В отношении жителя Саратовской области возбудили 182 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД, но выплачивать их мужчина не хотел.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, за нарушения правил дорожного движения он задолжал 150 тыс. рублей.
На его BMW был наложен запрет регистрационных действий, но и такая мера на мужчину не подействовала.
По запросу выяснилось, что у гражданина есть счет в одном из банков, откуда и были взысканы средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU