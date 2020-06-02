Саратовские приставы списали со счета должника 150 тыс. рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:52:08+03:00

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В отношении жителя Саратовской области возбудили 182 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД, но выплачивать их мужчина не хотел.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, за нарушения правил дорожного движения он задолжал 150 тыс. рублей.

На его BMW был наложен запрет регистрационных действий, но и такая мера на мужчину не подействовала.

По запросу выяснилось, что у гражданина есть счет в одном из банков, откуда и были взысканы средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU