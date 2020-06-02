В Энгельсе ночью воспламенилась и сгорела Mazda

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:47:38+03:00

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В Энгельсе Саратовской области сегодня ночью, 2 июня, сгорела Mazda СХ-9.

- Сигнал о возгорании на улице Тельмана поступил в 04:26. На место выдвинулась одна единица техники с четырьмя людьми, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пожара составила 4 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU