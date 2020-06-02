Мужчина пострадал на пожаре в гараже на Блинова

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:43:39+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера, 1 июня, случился пожар — горел гараж на улице Блинова.

- Сигнал о возгорании поступил в 15:36. На место выезжали две единицы техники и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 12 кв. м. В результате пострадал 59-летний мужчина.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил при электро- газосварочных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU