Мужчина пострадал на пожаре в гараже на Блинова
В Ленинском районе Саратова вчера, 1 июня, случился пожар — горел гараж на улице Блинова.
- Сигнал о возгорании поступил в 15:36. На место выезжали две единицы техники и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 12 кв. м. В результате пострадал 59-летний мужчина.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил при электро- газосварочных работах.
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ИСТОЧНИК KP.RU