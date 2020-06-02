2020-06-02T11:53:38+03:00
Общество

В Соколовом поселке благоустраивают сквер, спортплощадку, парк и дворы

Работы идут по нацпроекту «Жильё и городская среда»
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской областиФото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области
Изменить размер текста:

В поселке Соколовый Саратовского района по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда» идет благоустройство территорий.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, активно идут работы в сквере, на территории которого расположен памятник «Россиянам, павшим в войнах ХХ-ХХI века». Там заменили асфальт, тротуары, поставили лавочки и провели освещение.

Также в поселке преображается спортивная площадка. Рабочие проложили дорожки, устанвили тротуары и металлические ограждения. В планах: укладка эпоксидно-каучукового покрытия, а после — размещение тренажеров.

Работы ведутся и в парке поселка, и во дворах по адресу: Дом офицерского состава, 15, 16.

В Минстрое напомнили, что территории для благоустройства выбрали сами жители во время голосований и обсуждений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники в соцсетях выманили у жительниц Саратова 15 тыс. рублей
Саратовские приставы списали со счета должника 150 тыс. рублей
В Энгельсе ночью воспламенилась и сгорела Mazda
В Саратове 415 медиков заразились коронавирусом
Мужчина пострадал на пожаре в гараже на Блинова
Медики больницы №2 в Энгельсе пожаловались на невыплаты доплат за коронавирусных больных: В Минздраве пояснили что к чему
Роспотребнадзор настаивает на запрете открытия кладбищ к Троице
«Заходить только через первую дверь»: мэр Саратова не планирует поездку в трамвае по новым правилам
«Единая Россия» продолжает оказывать помощь медикам и жителям регионов
В Соколовом поселке благоустраивают сквер, спортплощадку, парк и дворы
Ремонт дорог в Саратове должны завершить к 25 июня
В Саратове иномарка на пешеходном переходе сбила юношу
Леонид Писной: Еще 8 млн рублей удалось сэкономить на строительстве инфекционной больницы
Панков: Пожелаем выздоровления Петру Глыбочко
СКР начал проверку в психоневрологическом интернате Саратовской области после вспышки коронавируса
В Энгельсе женщина за рулем ВАЗа сбила ребенка
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Саратовской области в жилище пастухов нашли труп зарезанной женщины