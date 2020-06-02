В Соколовом поселке благоустраивают сквер, спортплощадку, парк и дворы
В поселке Соколовый Саратовского района по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда» идет благоустройство территорий.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, активно идут работы в сквере, на территории которого расположен памятник «Россиянам, павшим в войнах ХХ-ХХI века». Там заменили асфальт, тротуары, поставили лавочки и провели освещение.
Также в поселке преображается спортивная площадка. Рабочие проложили дорожки, устанвили тротуары и металлические ограждения. В планах: укладка эпоксидно-каучукового покрытия, а после — размещение тренажеров.
Работы ведутся и в парке поселка, и во дворах по адресу: Дом офицерского состава, 15, 16.
В Минстрое напомнили, что территории для благоустройства выбрали сами жители во время голосований и обсуждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU