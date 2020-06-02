Ремонт дорог в Саратове должны завершить к 25 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:13:00+03:00

Речь идет не о всех дорогах, а о 30 участках, которые ремонтируют в рамках нацпроекта

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В Саратове сегодня ремонтные работы завершены на участках 11 улиц: по Муленкова, Международной, Хомяковой, Лебедева-Кумача, Соколовогорской, Мясницкой и других.

Еще 13 дорог сейчас в работе, до конца года должны завершить работы на 30 участках городских дорог.

Губернатору, который накануне вечером отправился в объезд по ремонтам, мэр Михаил Исаев пояснил, что перед всеми подрядчиками поставлена задача к 25 июня завершить все работы.

Радаев проинспектировал, как проводится дорожный ремонт в Саратове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Путиным, по программе комплексного развития городской транспортной инфраструктуры «Саратовская агломерация».

Мэр Саратова Исаев и губернатор Радаев. Фото пресс-службы мэрии

Качество уложенного асфальта проверяют 3 мобильных лаборатории.

Глава региона осмотрел ремонтные работы на Провиантской, которые ведутся от улицы Советская до набережной, как на дороге, так и на тротуарах, ремонтирующихся в рамках проекта, инициированного Вячеславом Володиным.

Помимо качества, Радаев потребовал, чтобы налоговые отчисления дорожных организаций шли в казну города.

- Важно, чтобы деньги оставались в городе. Сколько людей работает, какую заработную плату получают, как идут отчисления в бюджет — должно быть ясно и прозрачно, — потребовал губернатор.

Радаев проверил, как идут ремонтные работы на улице Техническая (от Навашина до Танкистов). Губернатор раскритиковал подрядчиков, руководство Минтранса области за то, что были оставлены без ремонта небольшие дорожные участки, примыкающие к другим улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU