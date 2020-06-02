В Саратове иномарка на пешеходном переходе сбила юношу

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:45:01+03:00

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В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 1 июня, под колеса иномарки попал 18-летний парень.

- Авария произошла в 20:35 напротив дома №54/1 по улице Чернышевского. 30-летний водитель Skoda Octavia на пешеходном переходе сбил юношу, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU