Леонид Писной: Еще 8 млн рублей удалось сэкономить на строительстве инфекционной больницы

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:10:05+03:00

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Как рассказал сегодня, 2 июня, в ходе заседания рабочей группы в Саратовской областной думе депутат Леонид Писной, на строительстве инфекционной больнице в Елшанке продолжаются работы по возведению корпусов.

При этом проект меняется и приводится к более эффективным параметрам прямо в ходе строительства.

- Вчера проанализировали, посмотрели операционное отделение и родовспоможение, оказалось, третий этаж там не нужен. Сэкономили 8 млн рублей, — заметил Писной.

Напомним, инфекционная больница, стоимостью 1,2 млрд рублей строится на благотворительные и спонсорские средства. Половину из них изыскал и перечислил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, едва ли не такая же сумма потребуется на оснащение нового медучреждения самым современным оборудованием.

3 июня депутаты облдумы планируют посетить место строительства. Писной, который курирует объект, проведет для них экскурсию на месте, чтобы депутаты смогли оценить уникальность объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU