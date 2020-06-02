Панков: Пожелаем выздоровления Петру Глыбочко

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:07:09+03:00

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В своем канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков рассказал, что ректор московского медуниверситета имени Сеченова, выходец из Саратовской области, Петр Глыбочко заражен коронавирусом.

- Мало кто знает, что самое большое количество койко-мест для лечения коронавируса было развернуто в Сеченовском медуниверситете. Там было подготовлено две тыс. коек для оказания помощи больным COVID-19, это почти столько же, сколько во всей нашей области.

Ректора 1 МГМУ имени Сеченова мы хорошо знаем, он долгое время работал ректором саратовского медуниверситета. В ходе борьбы с коронавирусом очень многое делал, в том числе и для регионов России. Его специалисты много раз выезжали в регионы для консультаций, оказания помощи по подготовке специалистов на местах.

Сегодня узнал, что он сам заболел коронавирусом. Так бывает. Помогают, лечат, спасают людей, а себя не берегут. Хотя его как опытного специалиста и ректора крупнейшего вуза, всегда отличал ответственный подход к делу и соблюдение всех предписанных мер. Он всегда находился там, где нужно было выстроить эффективную работу. Давайте вместе пожелаем Петру Витальевичу, нашему земляку, скорейшего выздоровления, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU