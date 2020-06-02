В Энгельсе женщина за рулем ВАЗа сбила ребенка

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:45:44+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 1 июня, водительница сбила ребенка.

- В 20:40 у дома №22 в Энгельсе-1 35-летняя женщина за рулем ВАЗ-21124, по предварительным данным, наехала на восьмилетнюю девочку. Та перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, без световозвращающих элементов на одежде, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU