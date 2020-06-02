Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 2 июня, подтвердил данные регионального о 95 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 3 269 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявили 8 863 новых случая коронавируса, 182 смерти от него и 11 108 выздоровевших пациентов.
Всего в РФ зарегистрировано более 423 тыс. зараженных, свыше 5 тыс. летальных исходов и 186 985 вылечившихся людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU