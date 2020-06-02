В Саратове водитель Dodge сбил переходившего на красный сигнал светофора пешехода
В Волжском районе Саратова вчера вечером, 1 июня, пешеход-нарушитель попал в больницу после наезда иномарки.
- В 21:46 напротив дома №157 по улице Большая Горная 28-летний пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу на красный сигнал светофора. Его сбил Dodge Neon, за рулем которого был 29-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В результате ДТП пешеход пострадал и был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU