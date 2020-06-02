Саратовцы на самоизоляции привели в дежурные группы детсадов почти 2 тыс. детей
Малышам сначала измерили температуру
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Сегодня, 2 июня, в Саратове во время самоизоляции работают 200 дежурных групп в 103 детсадах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 921 ребенка.
Сначала несовершеннолетним измерили температуру и только потом приняли в учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU