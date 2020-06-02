Саратовцы на самоизоляции привели в дежурные группы детсадов почти 2 тыс. детей

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:57:16+03:00

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Сегодня, 2 июня, в Саратове во время самоизоляции работают 200 дежурных групп в 103 детсадах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 921 ребенка.

Сначала несовершеннолетним измерили температуру и только потом приняли в учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU