Свыше 25 работников СМИ Саратова записались для прохождения теста на коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:42:26+03:00

Журналисты постоянно на работе и в контакте с людьми Фото: Александр Уриевский

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Свыше двух десятков представителей СМИ Саратова записались для прохождения тестов на коронавирус. Об этом «Комсомольской правде — Саратов» рассказала Татьяна Кожевникова, пресс-секретарь министерства образования Саратовской области.

Предложение о прохождении анализа на коронавирус сделала представителям СМИ на брифинге 1 июня зампред правительства Саратовской области Ирина Седова, возглавлявшая ранее Минобраз. По ее словам, журналисты, так же как и чиновники, и врачи, и другие службы продолжают работу в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции и много контактируют с людьми. Соответственно, риск заражения у них повышен.

Вопрос прохождения тестов согласован с министром здравоохранения Олегом Костиным. Все заявки от журналистов, поступившие до вечера 2 июня, будут направлены в Минздрав для распределения по медучреждениям.

Как уточнила Кожевникова, заявки от работников самых разных СМИ — информагентств, газет, телекомпаний — продолжают поступать.

ИСТОЧНИК KP.RU