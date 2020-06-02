Свыше 25 работников СМИ Саратова записались для прохождения теста на коронавирус
Свыше двух десятков представителей СМИ Саратова записались для прохождения тестов на коронавирус. Об этом «Комсомольской правде — Саратов» рассказала Татьяна Кожевникова, пресс-секретарь министерства образования Саратовской области.
Предложение о прохождении анализа на коронавирус сделала представителям СМИ на брифинге 1 июня зампред правительства Саратовской области Ирина Седова, возглавлявшая ранее Минобраз. По ее словам, журналисты, так же как и чиновники, и врачи, и другие службы продолжают работу в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции и много контактируют с людьми. Соответственно, риск заражения у них повышен.
Вопрос прохождения тестов согласован с министром здравоохранения Олегом Костиным. Все заявки от журналистов, поступившие до вечера 2 июня, будут направлены в Минздрав для распределения по медучреждениям.
Как уточнила Кожевникова, заявки от работников самых разных СМИ — информагентств, газет, телекомпаний — продолжают поступать.
ИСТОЧНИК KP.RU