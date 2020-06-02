Жители Ленинского района Саратова на две недели останутся без горячей воды

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:00:19+03:00

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С 3 июня в Саратове начнется опрессовка тепломагистрали №5 от Саратовской ТЭЦ-5 в Ленинском районе, поэтому местные жители на две недели останутся без горячей воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПАО «Т Плюс».

В зону отключения попал 1 и 3-й проезды Строителей, проспект Строителей, улица Академика Антонова и 4-я Прокатная, Блинова и Батавина, Загороднева, Зеркальная, Измайлова, Лебедева-Кумача, Ломоносова, Перспективная, Производственная, Рижская, Тархова, Чемодурова, Электронная.

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ИСТОЧНИК KP.RU