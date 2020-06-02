В Саратове безработный рецидивист украл у женщины самокат
Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу самоката марки Roces из тамбура восьмого этажа дома на Кленовой улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 20:00 29 мая до 12:25 31 мая кто-то унес имущество 33-летней женщины.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 41-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU