Дом у вокзала в Саратове признан аварийным
Здание снесут до 3 марта 2022 года
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Дом №38 (литера В-1) на улице Степана Разина в Саратове в районе вокзала признан аварийным и подлежащим сносу, до 3 марта 2022 года.
Соответствующее распоряжение подписал вчера, 1 июня, глава Саратова Михаил Исаев.
Жителям помещения дадут новые помещения на условиях социального найма общей площадью не менее ранее занимаемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU