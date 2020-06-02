2020-06-02T09:12:01+03:00
Общество

Дом у вокзала в Саратове признан аварийным

Здание снесут до 3 марта 2022 года
Дарья Вострикова
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Дом №38 (литера В-1) на улице Степана Разина в Саратове в районе вокзала признан аварийным и подлежащим сносу, до 3 марта 2022 года.

Соответствующее распоряжение подписал вчера, 1 июня, глава Саратова Михаил Исаев.

Жителям помещения дадут новые помещения на условиях социального найма общей площадью не менее ранее занимаемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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