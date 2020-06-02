В Балакове юноша-рецидивист угнал у пенсионера ВАЗ

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:01:59+03:00

Машину нашли позже и вернули владельцу

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В Балакове полиция вчера, 1 июня, раскрыла угон ВАЗ-21043.

- Заявление от 80-летнего мужчины поступило днем 23 мая. Он рассказал, что в период с прошедшего вечера до 02:00 кто-то уехал на его автомобиле, припаркованном у дома, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело. Машину нашли у дома по набережной 50 лет ВЛКСМ и возвратили владельцу.

По подозрению в преступлении задержали 20-летнего парня. Юноша ранее был судим за наркопреступление и кражу. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU