В Ленинском районе и двум поселкам в Заводском отключили воду

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:37:57+03:00

Это связано с работами УК и авариями

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В Саратове сегодня, 2 июня, в нескольких районах города отключили водоснабжение. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Так, ориентировочно до 18:00 воды не будет из-за работ УК «Бриз» на собственном водопроводе по 5-му Динамовскому проезду у абонентов на участке, ограниченном улицами: 5-й Динамовский проезд — улица Омская — Лучевой проезд — 11-й Динамовский проезд — улица Южная.

Примерно до того же времени снижены параметры подачи воды жителям поселков Комсомольский и Тепличный.

Ориентировочно до 20:00 из-за аварии на Гвардейской и Крылова в Ленинском районе отключили водоснабжение на улице Гвардейская, от Попова до Крылова, и в зданиях в квадрате улиц Гвардейская — Попова — Спартака — Бережная.

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ИСТОЧНИК KP.RU