В доме на Одесской найден труп с перерезанным горлом
В Ленинском районе Саратова вчера, 1 июня, погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в квартире дома на улице Одесская примерно в 20:10. Это произошло неподалеку от администрации Ленинского района.
На трупе имелись колото-резаные раны на шее.
Начата проверка. Эксперт осмотрел тело, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU