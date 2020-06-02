2020-06-02T08:45:55+03:00
Происшествия

В доме на Одесской найден труп с перерезанным горлом

Следователи начали проверку
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова вчера, 1 июня, погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в квартире дома на улице Одесская примерно в 20:10. Это произошло неподалеку от администрации Ленинского района.

На трупе имелись колото-резаные раны на шее.

Начата проверка. Эксперт осмотрел тело, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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