Мужчина приехал к Волге под Хвалынском на отдых и нашел утопленника

2 Июнь 2020 2020-06-01T22:40:23+03:00

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В Хвалынском районе Саратовской области найдено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил случайный водитель.

По словам мужчины, он проезжал по дороге Хвалынск — Аткарск и свернул на обочину для отдыха. Это было в двух км от села Ивановка. Там водитель подъехал к берегу Волги примерно в 200 метрах от трассы и заметил в воде тело человека.

Случайный водитель приехал на берег Волги, чтобы отдохнуть. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина сразу позвонил в полицию, на место прибыли областные спасатели, которые достали труп из воды.

Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Назначена проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину гибели человека. Также проверяется база пропавших без вести людей. По итогам будет принято процессуальное решение.

Тело было найдено в воде. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU