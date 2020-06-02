Мужчина приехал к Волге под Хвалынском на отдых и нашел утопленника
В Хвалынском районе Саратовской области найдено тело неизвестного мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил случайный водитель.
По словам мужчины, он проезжал по дороге Хвалынск — Аткарск и свернул на обочину для отдыха. Это было в двух км от села Ивановка. Там водитель подъехал к берегу Волги примерно в 200 метрах от трассы и заметил в воде тело человека.
Случайный водитель приехал на берег Волги, чтобы отдохнуть. Фото СУ СКР по Саратовской области
Мужчина сразу позвонил в полицию, на место прибыли областные спасатели, которые достали труп из воды.
Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Назначена проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину гибели человека. Также проверяется база пропавших без вести людей. По итогам будет принято процессуальное решение.
Тело было найдено в воде. Фото СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU