2020-06-01T22:40:23+03:00
Происшествия

Мужчина приехал к Волге под Хвалынском на отдых и нашел утопленника

Начата проверка [фото]
Екатерина Семенова
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Начата доследственная проверка. Фото СУ СКР по Саратовской областиНачата доследственная проверка. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Хвалынском районе Саратовской области найдено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил случайный водитель.

По словам мужчины, он проезжал по дороге ХвалынскАткарск и свернул на обочину для отдыха. Это было в двух км от села Ивановка. Там водитель подъехал к берегу Волги примерно в 200 метрах от трассы и заметил в воде тело человека.

Случайный водитель приехал на берег Волги, чтобы отдохнуть. Фото СУ СКР по Саратовской области

Случайный водитель приехал на берег Волги, чтобы отдохнуть. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина сразу позвонил в полицию, на место прибыли областные спасатели, которые достали труп из воды.

Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Назначена проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину гибели человека. Также проверяется база пропавших без вести людей. По итогам будет принято процессуальное решение.

Тело было найдено в воде. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело было найдено в воде. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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